I cantieri della sanità nel 2024. San Paolo, il distretto si avvicina

Il progetto per il distretto socio sanitario di San Paolo passa dalle carte alla posa della prima pietra in gennaio, dopo le festività natalizie, o almeno nei primi mesi dell’anno nuovo. Il primo step verso l’atteso cantiere da parte della popolazione di questa area importante di città è stata la verifica dei costi della manodopera e dell’idoneità tecnico-professionale del raggruppamento temporaneo di impresa, che ha risposto alla gara. Si tratta dell’Rti Insel spa (mandataria) e Tekton Società benefit srl (mandante), con sede in Roma. Verificata, dunque, la congruità dell’offerta, l’Asl attraverso il responsabile unico del procedimento (rup), ha dato parere favorevole all’aggiudicazione dei lavori a favore del raggruppamento di imprese che provengono dalla Capitale. Aggiudicazione, che è già stata dichiarata efficace, come si legge nella determina a firma del direttore della struttura Appalti e supporto amministrativo dell’Asl Toscana Centro, Massimo Martellini.

Il costo dell’intervento, che porterà alla realizzazione del distretto-casa della salute di San Paolo in un’area verde di proprietà dell’amministrazione comunale tra via Toscanini e via Donizetti, sarà di oltre 6 milioni e mezzo di euro (6.571.848,77), stando al piano di investimenti aziendale 2023-2025 e sarà così finanziato: 4.085.000 euro provenienti da fondi statali ex articolo 20 (edilizia sanitaria), 2.003.025 euro da fondi regionali, 154.391 euro e altri 60.608 euro da fondi aziendali grazie a mutui e 268.823 euro da autofinanziamento. La base di gara soggetta a ribasso era pari a 4 milioni e 886mila euro circa; il ribasso presentato dall’Rti è stato dell’8,23%, tanto che l’importo è stato riquantificato in 4.484.464 euro. A quest’ultimo sono stati sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (234.103,86 euro), e l’Iva pari a 471.856,86 euro per giungere ad un totale di 5.190.425,42 euro. Nell’edificio a due piani troveranno posto la continuità assistenziale, la salute mentale, salute donna, ambulatori e servizio prelievi. La struttura sarà attiva 24 ore su 24 con tanto di diagnostica. Ci sarà una stretta collaborazione con i medici di base.

Ma non è l’unica novità legata alla sanità locale, perché è stato approvato dall’Asl il progetto esecutivo dell’intervento per la realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce. Progetto che rientra in quelli finanziati dai fondi del Pnrr e dall’Unione Europea NextGenerationEu. Il quadro economico prevede che l’importo dei lavori sia di 3 milioni e 796mila euro a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (187.367 euro) e le somme a disposizione 1.619.485 euro per oltre 6 milioni.

Soddisfazione è stata espressa da Ilaria Bugetti, consigliera regionale Pd, che ha seguito passo dopo passo questi progetti. "Siamo una delle poche realtà in toscane in grado di rispettare i tempi del Pnrr. Un plauso ai nostri uffici, che hanno lavorato bene per non non perdere occasioni significative per il territorio e per i cittadini. Con la casa comunità del Misericordia e Dolce avremo quella prossimità sanitaria auspicata". Riguardo al distretto di San Paolo Bugetti sottolinea che "finalmente si sta raggiungendo un obiettivo tanto atteso. Con l’assegnazione dei lavori si dà una risposta in un momento in cui sulla sanità pubblica si sta facendo molto per far capire ai cittadini ci investiamo: è un bel segnale della Regione e del suo impegno".

Sara Bessi