I 30 anni del bar Gelli. Brindisi con i clienti

"Abbiamo rilevato questa attività ormai tre decenni fa. E oggi come allora, siamo felici di portarla avanti, di sperimentare e proporre nuovi prodotti, di metterci in gioco. Per questo vogliamo festeggiare con i cittadini". E il pensiero dei titolari del Bar Gelli, i coniugi Giuseppe e Nadia, che ormai dal 1994 gestiscono la pasticceria di via Firenze. E che, per celebrare l’anniversario, hanno invitato i cittadini a recarsi nel locale per un brindisi fissato per le 17.30. Anche per ripercorrere insieme le tappe trentennali di un esercizio commerciale che conta oggi dodici dipendenti e che ha saputo via via rinnovarsi al pari della città e percorrere nuove strade. "Il gusto della clientela è in parte cambiato. Abbiamo ad esempio deciso di specializzarci nella preparazione di prodotti senza glutine, per venire incontro alle persone celiache – ha spiegato Nadia – oltre alla pasticceria, puntiamo sulla cioccolateria, sul pane e sulle focacce. Ma nel corso della settimana proponiamo anche pranzi veloci". E poi ci sono i riconoscimenti ottenuti, partendo dalla soddisfazione di aver "strappato" a Firenze il premio per il miglior zuccotto fiorentino nell’ambito del concorso "Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola" dello scorso febbraio. "Un riconoscimento che ci dà soddisfazione. Perché il nostro "cavallo di battaglia" in termini di dolci resta il "bongo nero" (profitterol al cioccolato con cialda croccante, ndr) ma in tutti questi anni abbiamo voluto cimentarci in più ambiti – ha concluso Nadia – produciamo anche panettoni artigianali ad esempio, e lo scorso dicembre ci siamo classificati secondi al "Cantuccio Toscano". Sogni per il futuro? Continuare su questa doppia strada: vincere premi e offrire prodotti di qualità".

