Holding Moda investe a Prato e acquisisce il Lanificio Arca

Holding Moda – controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy – annuncia l’acquisizione di 4 laboratori, già fornitori delle aziende controllate, con l’obiettivo di una ancora maggiore integrazione della filiera. Nel gruppo fa ingresso il Lanificio Arca, specializzato in soft accessories, entrato a far parte di Beste che nei mesi scorsi si è fusa col gruppo torinese Holding Moda che ha rilevato il 51% delle quote della ditta pratese. Sempre Beste a luglio aveva acquisito il Lanificio Arca, un’azienda d’eccellenza nella produzione di accessori, quali foulard, sciarpe e coperte, realizzati dai telati a navetta che ora entra nel gruppo Hind.

Le acquisizioni si inseriscono all’interno di un più ampio progetto di impegno nel rafforzamento della filiera moda, nell’ambito del progetto ’The ghost makers’, lanciato a febbraio 2022 concettualizzato per diffondere e far crescere la cultura della sostenibilità tra i propri laboratori al fine di garantire ai clienti del gruppo una supply chain certificabile e trasparente.

"Holding Moda prosegue nel suo percorso di internalizzazione della filiera, sempre più verticale ed integrata, a supporto del servizio che offriamo ai nostri clienti. Le operazioni portano all’interno del Gruppo segmenti strategici della catena del valore, coinvolgendo circa 117 persone e rappresentando così un importante investimento per la crescita delle aziende parte di Holding Moda", spiega Giulio Guasco (nella foto), amministratore delegato di Holding Moda. "Abbiamo scelto laboratori con cui già le nostre aziende avevano rapporti, consci del loro valore e della portata del loro know-how, con l’obiettivo di aggiungere tasselli altamente strategici all’interno della nostra filiera diretta".