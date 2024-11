Hockey Prato ne prende 5. Trasferta amara in Versilia

Rotellistica Camaiore

5

Hockey Prato

1

Rotellistica Camaiore: Taiti (Bandieri), Raffaelli, Bellè, Mattugini, Caliumi, Pardini, Balestrero, Alonso, Maremmani. Allenatore: Orlandi.

Hockey Prato: Vespi F. (Barsi), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Raggioli, Capuano Alberto. Allenatore: Bianchi.

Arbitro: Mauro di Salerno.

Marcatori: 5’35’’p.t. Alonso, 12’14’’ Pardini, 13’07’’ Mattugini; 5’40’’s.t. Alonso, 11’28’’ Barbani (tiro diretto), 11’49’’ Mattugini.

Niente da fare per l’Hockey Prato che esce sconfitto per 5-1 dal Pardini Center contro la Rotellistica Camaiore che con il successo ipoteca il primo posto e il passaggio alla final four di Coppa Italia A2 con quattro punti di vantaggio sul Pumas Viareggio e gli scontri diretti a proprio favore.

La formazione versiliese si conferma formazione attrezzata e organizzata mentre la truppa pratese ha approcciato la gara troppo timorosa lasciando spazio ai quotati avversari che hanno chiuso la prima frazione sul 3-0 con le marcature di Alonso, Pardini e Mattugini.

Nella ripresa dopo il quarto gol di Alonso, la squadra pratese ha accorciato le distanze con il tiro diretto di Barbani.

Mattugini ha ristabilito le distanze siglando il definitivo 5-1 in una partita senza grande storia.