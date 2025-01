Herta Vernello ne fa dieci. Sleal Madrid perde per 8 a 6

Disputata la terza giornata dei campionati di calcio a 5 promossi dall’Msp. Si parte dalla categoria Gold, dove l’Herta Vernello, primo in classifica, vince con ben 10 reti a 7 contro una comunque battagliera Bottega di Polmi. Un successo che lascia la capolista a punteggio pieno con tre punti di vantaggio su Ac Feudo, Shalke 104 e Park Fc. Passando ai risultati delle inseguitrici, l’Ac Feudo rifila sei gol al Prosques, che ne segna solamente uno. Il Park Fc supera nettamente il Barber 2020 per 5 a 0, mentre lo Shalke 104 vince 6 a 4 contro il Vllaznia.

Ancora più accesa la situazione nel campionato Silver. L’Fnc 2.0 vince 7 a 2 contro Emozione C5 e mantiene il primato in classifica. Last Ride vince con un risultato spettacolare di 11-7 contro Le Barbie. Jegerkusen – Mambo Fc finisce 9 a 5, mentre La Villa supera 7 a 4 il Bardena. In classifica, l’Fnc 2.0 guida con 7 punti, seguita a 6 punti da Last Ride e La Villa. A 4 punti troviamo il Bardena, mentre a 3 punti c’è un gruppone formato da Jegerkusen, Vic (che questa giornata ha riposato), Le Barbie e Mambo Fc. Chiude la classifica a 0 punti Emozione C5.

Infine, nel campionato Bronze, il Rayo Avellaneda prosegue il suo percorso a punteggio pieno vincendo 6 a 1 contro il River Bisenzio. Lo Sleal Madrid perde 8 a 6 contro gli M16, mentre il Biancazzurra travolge 10 a 3 il Jessico. Chiudono il tabellino Dream Gin e Tabaco Y Ron, con un risultato finale di 4 a 2.