"Heritage" chiama Prato. Premi al Comune per Tipo e al biscottificio Mattei

Premio a Roma per l’eccellenza pratese. Il "Corporate Heritage Awards 2024" è andato al Comune di Prato per "Tipo - Turismo industriale".

È stata l’assessora Chiara Bartalini a ritirare il riconoscimento, partecipando a Roma, nella sede nazionale di Confindustria, alla cerimonia del premio che dal 2020 celebra le imprese italiane che raccontano la propria storia, attraverso podcast, docufilm, monografie, mostre, itinerari turistici e altri strumenti, trasformandola così in un asset comunicativo. Giunto alla sua quarta edizione, promosso da Leaving Footprints, spin-off accademico delle Università degli Studi del Sannio e Parthenope di Napoli, è il primo premio in Italia dedicato al marketing del patrimonio storico-culturale.

Il Comitato Scientifico, presieduto da Antonio Calabrò di Museimpresa e composto da esperti accademici e professionisti di comunicazione e cultura, aveva il compito di selezionare i vincitori, riconoscendo il merito di chi ha saputo rendere il proprio patrimonio storico ("heritage") parte integrante della strategia aziendale. E sempre nell’ambito del prestigioso "Corporate Heritage Awards 2024" una menzione speciale è andata al biscottificio Antonio Mattei per la strategia di valorizzazione del patrimonio per le piccole imprese. A ritirare il premio in questo caso è stata Letizia Pandolfini, titolare dell’azienda, simbolo di Prato, insieme ai fratelli.

L’appuntamento ha celebrato il connubio tra tradizione e innovazione, premiando le imprese italiane che si distinguono per la valorizzazione del loro patrimonio storico e culturale attraverso progetti creativi e di impatto sociale.

L’azienda Antonio Mattei ha ricevuto la menzione speciale per la migliore strategia integrata di heritage marketing per le piccole imprese per il suo approccio innovativo e coinvolgente. Tre i progetti candidati: la campagna digitale "Everyone Loves Biscotti di Prato", l’esposizione temporanea dedicata a "Italia Piccioli Ciampolini", la prima donna ‘biscottiera’ dell’Italia unita, che celebra il legame tra la storia e la cultura locale, e lo spettacolo-asta "Presente!" che ha raccolto fondi per sostenere iniziative sociali. Letizia Pandolfini ha dichiarato: "È gratificante essere riusciti, nel tempo, a raccontare la nostra storia guardando al passato, al presente e al futuro".

Nella giornata precedente alla premiazione, l’assessora Bartalini ha partecipato anche alla conferenza dal titolo "Turismo senza frontiere: rafforzare i legami tra la Francia e l’Italia per un turismo innovativo e sostenibile" dove è intervenuta al panel incentrato su eventi sport e cultura come catalizzatori per la crescita turistica.

