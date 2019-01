Prato, 19 gennaio 20139 - Tre le gradite novità in occasione della cerimonia di presentazione della squadra ciclistica pratese-cinese élite under 23, Hato Green-Cipriani & Gestri, svoltasi nel pomeriggio di sabato 19 gennaio all’Auditorium della Camera di Commercio di Prato. Al tavolo d’onore anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni che ha elogiato l’impegno di questa società da 61 anni nel ciclismo, con il vice e assessore allo sport Simone Faggi.

Secondo aspetto positivo è che quasi sicuramente ci sarà da parte della società di Giusto di Prato, l’organizzazione della Coppa Piero Mugnaioni per élite under 23 nella località pratese, mentre la terza gradita novità per gli sportivi toscani è che la squadra forte di 12 atleti (9 under 23 e tre élite) sarà interamente affiliata in Toscana.

Il debutto nella Firenze-Empoli il 23 febbraio, quindi la presenza ai più importanti appuntamenti della stagione con particolare attenzione alle caratteristiche delle gare alle quali saranno presenti, scelte in rapporto alle doti e caratteristiche tecniche degli atleti.

LA SQUADRA: Francesco Bettini, Matteo De Bonis, Giovanni Iannelli, Andrea Biancalani, Lorenzo Cataldo, Mesut Cepa, Niccolò Degl’Innocenti, Alessandro Del Ry, Sergio Granados (Colombia), Rocco Imbruglia, Matteol Niccoli, Lorenzo Zega.

STAFF TECNICO: Imere Malatesta, Milco Musetti, Gianluca Maggiore, Marco Baldini; collaboratori Giuseppe Zampino, Davide Del Sarto, Guido Tafi; massaggiatore Jacopo Malatesta.