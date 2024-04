Usa il garage come deposito per la droga: sequestrati 22 chili di hashish

Prato, 23 aprile 2024 – Aveva preso in affitto un garage con cantina e lo utilizzava come deposito per la droga. Protagonista un 31enne italiano residente a Prato, già arrestato e condannato in passato per reati connessi agli stupefacenti. All’interno del locale, che si trova nel quartiere residenziale del Soccorso, la polizia di Stato ha trovato 22 chili di hashish. La droga è stata sequestrata e il 31enne arrestato.

In base alle ricostruzioni della polizia, gli agenti hanno seguito gli spostamenti dell’uomo intercettandolo nella mattina di ieri mentre usciva di casa per andare a lavoro. Gli agenti hanno controllato il domicilio del 31enne dove è stata trovata della droga. Poi hanno proceduto a controllare il garage. Qui gli agenti hanno notato immediatamente una macchinetta sottovuoto con numerosi sacchetti. Procedendo alla perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto tanti panetti di hashish, del peso di 22 chili, all’interno di un congelatore a pozzetto.

L’uomo è stato accompagnato in questura e arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il 31enne è stato portato nel carcere della Dogaia di Prato. La droga sequestrata.