Guidare senza distrarsi. Incontro con i ragazzi

Guidare e mandare messaggi al cellulare è pericoloso, così come guardare i video ricevuti e interagire: sono alcuni degli argomenti che verranno trattati durante il convegno sulla sicurezza stradale "Distrazioni alla guida… e non solo". L’incontro è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano e dalla polizia municipale ed è in programma domani dalle 9 alle 12 al teatro Ambra. E’ rivolto agli alunni delle classi seconda e terza della scuola media "Mazzei". Poggio è un territorio piccolo ma qui ogni anno si verificano incidenti gravi: il 19 ottobre scorso, lo ricordiamo, un uomo ha travolto e ucciso un pensionato in via Vingone a Sant’Angelo, a giugno un automobilista ha provocato un incidente stradale in viale Regina Margherita ed è scappato, recandosi tranquillamente al lavoro. Entrambi gli incidenti si sono verificati la mattina presto. Per arrivare alla tragedia dell’anno scorso: era il 16 dicembre quando una dodicenne, di nazionalità cinese, fu travolta e uccisa sulle strisce in piazza XX Settembre. Al convegno, il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi porteranno i loro saluti, poi interverranno Matteo Maria Berti, comandante della polizia municipale, Elena Dolfi psicologa del Serd di Prato, Valentina Borgogni dell’associazione "Gabriele Borgogni" di Firenze. Ci sarà anche la testimonianza di Vanessa che ha vissuto un incidente e poi l’ingegnere legale Claudia Lombardi, Andrea Ciappi della fondazione "Matteo Ciappi", Sergio Turini comandante della compagnia dei carabinieri di Prato, don Sergio Cristo, Alessandro Lattanzi dirigente scolastico dell’istituto "Mazzei" e un contributo di Luana Amodei. Maurizio Baldacci ha illustrato con tre locandine il tema della sicurezza stradale.