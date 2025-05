Guida senza patente e ubriachi. Raffica di multe al Macrolotto

Denunce, sequestri e sanzioni amministrative, in particolare nelle zone del Macrolotto e lungo via Pistoiese. I servizi, svolti tra fine aprile e inizio maggio, hanno coinvolto pattuglie della polizia municipale, del nucleo di polizia commerciale e della territoriale esterna. Il primo episodio risale a martedì 29 aprile, quando un cittadino cinese è stato denunciato per guida senza patente, recidivo entro il biennio. Il giorno successivo, lo stesso uomo è stato nuovamente sorpreso alla guida dello stesso veicolo, già sottoposto a sequestro, che è stato infine confiscato.

Nello stesso giorno, durante un controllo di routine, un cinese di 51 anni pluripregiudicato è stato denunciato per possesso di arma impropria. Poco dopo, un altro cittadino orientale di 55 anni è stato sorpreso alla guida con patente falsa: per lui è scattata la denuncia e una sanzione di 5.100 euro.

Il 3 maggio un cittadino cinese di 37 anni è stato fermato mentre circolava in bicicletta con una spranga. Dagli accertamenti è emerso che svolgeva attività di parrucchiere abusivo: le attrezzature da lavoro sono state sequestrate.

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio, un cittadino brasiliano di 52 anni è stato denunciato per guida con patente falsa, con sequestro del documento e multa di 5.100 euro. Il giorno 8 maggio, nel corso di un posto di controllo nella zona del Macrolotto 1, sono stati elevati numerosi verbali per violazioni al codice della strada e sanzionato un veicolo utilizzato per il trasporto di alimenti in condizioni igienico-sanitarie gravemente carenti.

Infine, durante l’attività di pattugliamento sul territorio, la municipale ha elevato tre verbali con sospensione della patente per detenzione di stupefacenti - 5 grammi di anfetamina e una modica quantità di hashish - oltre a una sanzione per ubriachezza manifesta.

A questa serie di interventi si aggiungono i controlli della polizia commerciale. In via Pistoiese è stato individuato un venditore ambulante italiano privo di autorizzazione, con un autocarro carico di 80 cassette di frutta e verdura. Gli alimenti, acquistati regolarmente a Novoli, sono stati donati ad associazioni di beneficenza. Poco dopo, in un mini market della stessa zona, sono stati sequestrati 142 prodotti alimentari confezionati senza etichettatura in italiano. Le sanzioni amministrative complessive ammontano a oltre 12.500 euro.