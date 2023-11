Guida ai cinema. Omaggio a Dalla. Il film di Veltroni

Chi ha amato Lucio Dalla, non deve perdere il docu film in 4k, in programmazione al Garibaldi Milleventi: "Dallamericaruso – Il concerto perduto" diretto da Valter Veltroni (martedì e mercoledì ore 18 e 20.30). Si tratta del mitico concerto tenuto dal cantautore bolognese al Village Gate di New York nel 1986. Materiale video andato perduto, misteriosamente e fortunatamente recuperato da Veltroni stesso. Continua la marcia verso il clamoroso successo di Paola Cortellesi e il suo film "C’è ancora domani" che rimane in programmazione all’Eden per la quarta settimana (cosa assai rara per un film italiano). Ore 1618.1521. Terza settimana anche per "Comandante" con Pierfrancesco Favino protagonista assoluto (1&18.3021). Completa il cartellone della sala di via Cairoli, la novità diretta da Ken Loach, l’ultimo regista comunista in circolazione. Ecco "The old Oak", nome dell’ultimo pub rimasto in attività in una cittadina del nord dell’Inghilterra (ore 1618.1521). Al cinema Terminale in arrivo il nuovo film diretto da Emma Dante, grande commediografa e regista teatrale, passata con disinvoltura al cinema. Il suo nuovo film si intitola "Misericordia" (ore 19.2021.15). Continua anche la programmazione del film vincitore dell’ultima Palma d’oro a Cannes 2023: "Anatomia di una caduta" (ore 16.30). Tante le altre proposte della sala di via Carbonaia; per la rassegna dedicata ai più piccoli, Cinefilante, domenica 19 ore 10, "Yuku e il fiore dell’Himalaya"; per la rassegna dedicata al regista Wes Anderson a cura del cineclub Mabuse, martedì 21 ore 21 "Fantastic Mr Fox". Infine il recupero dell’ultimo film della rassegna a tematica LGBT. Lunedì 20 ore 21 torna il successo di Stephen Freaes, "My beautiful laundrette" con Daniel Day Lewis che da quel film del 1985 avrebbe spiccato il volo verso Hollywood. Al Pecci "Club zero" ore 16, "La guerra del Tiburtino terzo" ore 18.15, "Basilico – l’infinito è là in fondo" ore 20, "Dream scenario" ore 21.20. Continua poi l’omaggio a Pedro Almodovar. Domenica alle 19 "La legge del desiderio" del 1987. Quel film appartiene alla prima fase della sua carriera, quella "preparatoria" prima del grande successo internazionale di "Donne sull’orlo di una crisi di nervi". Protagonista, un giovanissimo Antonio Banderas.

Federico Berti