Guasto nei bagni. Oggi scuola aperta

Oggi riapre la scuola dell’infanzia "Pertini" a Poggio a Caiano. Il plesso era rimasto chiuso ieri per lavori in seguito all’acqua fuoriuscita da una tubazione del bagno. Il Comune risponde poi alle segnalazioni del preside Alessandro Lattanzi:"Il 28 febbraio è stata incaricata una ditta per i lavori di vuotatura delle fosse biologiche e l’intervento è stato eseguito il 2 marzo. Riguardo al bagno del personale dal sopralluogo è emersa la mancanza di materiale idoneo e si è reso necessario chiedere l’intervento a Consiag servizi Comuni ed è stato risolto oggi (ieri, ndr) così come quello per il bagno insegnanti. Infine, circa la problematica persistente dello scarico delle acque nere la ditta si è recata nuovamente alla scuola Pertini e con l’aiuto di un idraulico ha riscontrato l’occlusione dello scarico causato dalla presenza di uno straccio di stoffa".