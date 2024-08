Guasto alla rete. Famiglie coi rubinetti a secco

Giornata nera e coi rubinetti a secco quella di ieri per molte famiglie del Comune di Vernio, a causa di un guasto sulla rete idrica che in tutta la giornata di ieri Publiacqua ha cercato di individuare e di risolvere. Publiacqua ha inizialmente comunicato la risoluzione del problema per il pomeriggio di ieri ma dopo le prime verifiche i tecnici hanno constatato che l’interruzione sarebbe stata più lunga del previsto e hanno quindi posizionato due autobotti per gli abitanti di Cavarzano (in piazza della Chiesa) e di Luciana (a Case Marchi). L’interruzione, che perdurava dalla nottata fra mercoledì e giovedì, è stata causata da un guasto sulla condotta fra La Pusignara e Luciana/Cavarzano.

"I tecnici hanno cercato per tutto il giorno il punto dove intervenire ma non si vedono perdite – spiega il vicesindaco Alessandro Storai, che per tutta la giornata di ieri è stato con gli uomini di Publiacqua per trovare una soluzione al problema - . Abbiamo deciso quindi, in attesa di trovare il guasto e ripararlo, di optare per una soluzione provvisoria che sia il più funzionale possibile, ovvero riaprire in serata il flusso d’acqua verso Cavarzano e Luciana e fornire un’autobotte alle case della Pusignara e della Muraiola".

Non si segnalano grossi disagi per le due località colpite, Cavarzano e Luciana, nonostante nel periodo estivo si registrino i più alti flussi di presenze, per le seconde case o le case in affitto che regalano, per via dell’altitudine, un clima sempre fresco: pochissime le attività commerciali presenti nell’area, gli abitanti hanno supplito alla mancanza d’acqua dai rubinetti, per un giorno rifornendosi con pozzi e cisterne, oltre che con l’approvvigionamento alle autobotti.