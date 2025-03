Guasti a catena in Declassata, traffico in tilt

Prima il rifornimento di carburante alla stazione di servizio Tamoil lungo la Declassata. Poi l’improvviso e quasi simultaneo stop delle vetture, che hanno smesso di viaggiare - senza potersi più spostare autonomamente - nel tratto subito dopo la rotatoria con via dei Trebbi, in direzione Firenze. E’ lo spiacevole inconveniente capitato ieri, attorno alle 8, ad una decina di automobilisti. Un inconveniente non solo per chi era alla guida dei mezzi finiti in panne, ma anche per coloro che stavano transitando in quel momento, un’ora di punta. Il traffico è andato in tilt e si è formata una lunga coda, dato che le auto bloccate stavano di fatto impendendo la regolare circolazione, trovandosi sul lato della strada. A risolvere la situazione, dopo diversi minuti, ci ha pensato l’arrivo - oltre che della Polizia Municipale - del carro attrezzi, che ha rimosso le vetture, liberando il tratto della Declassata. Già, ma cosa è successo ai mezzi in panne? Ancora non è chiaro con certezza, ma a mettere ko - praticamente all’unisono - il motore di quella decina di auto dovrebbe essere stata una contaminazione del carburante erogato dalla stazione Tamoil. Durante la giornata, l’azienda ha provveduto immediatamente a svolgere dei primi, approfonditi, controlli per capire quale sia stata la natura del problema. Nella zona non si sono registrate più criticità fortunatamente e alla Tamoil più e più automobilisti hanno continuato a fare rifornimento regolarmente e senza lamentare alcun tipo di disagio, come quello verificatosi invece nel corso della mattinata.

Francesco Bocchini