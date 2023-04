Guardie ambientali: i volontari nella natura

Il Comune di Vaiano, come previsto dalla Legge regionale 30 del 19 marzo 2015, si dota della figura delle Gav (Guardie Ambientali Volontarie) che gestiranno, sotto la guida di un coordinatore e la supervisione del Comune di Vaiano, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale del territorio. Tale ruolo potrà essere svolto da cittadini singoli o associati, sensibili alla tematica ambientale con esperienze pregresse in ambito di vigilanza ambientale che, nello svolgimento delle attività, metteranno in evidenza soprattutto l’aspetto preventivo ed educativo. In particolare sarà il Comando di polizia municipale a seguire da vicino l’attività della Vigilanza Volontaria delle Gav anche attraverso la costituzione di un Comitato di coordinamento che rimarrà in carica per la durata del mandato del sindaco, mentre il programma annuale di attività delle Gav è approvato dalla giunta comunale. Durante l’espletamento dei loro compiti le Gav rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale, svolgendo in particolare compiti di vigilanza. I servizi di norma vengono svolti da piccoli gruppi composti da almeno due componenti. Ogni Guardia sarà dotata di uniforme e tesserino di riconoscimento.