Guardia medica, è attivo da oggi il nuovo numero europeo 116117

Da oggi entra in funzione nelle province di Prato e Pistoia, e nei territori della città metropolitana di Firenze, il nuovo numero unico europeo 116117 per mettersi in contatto con la guardia medica e da chiamare per le cure non urgenti. Entro la fine di novembre sarà la volta del resto della Toscana. Una novità annunciata dalla Regione e accompagnata da una campagna di comunicazione partita nelle scorse settimane.

Cambia dunque il numero per chiamare il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale.

Chiamando l’116117 – duecento le linee attive in contemporanea – risponderanno operatori formati e medici qualificati. Nella centrale regionale che si trova a Firenze, all’ospedale Palagi dove già funziona quella del 112, lavorano un’ottantina di tecnici, ventisei per turno, in contatto con i mille medici di continuità assistenziale distribuiti nella regione. La novità è che il numero 116117 non parlerà solo italiano: traduttori saranno in grado di interloquire e fare da ponte in 20 lingue diverse, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, polacco, portoghese, rumeno ma anche albanese, cinese, arabo, bengalese, hindi e urdu.