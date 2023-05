Guardia di finanza e amministrazione "Alleanza" per i controlli sui cantieri del Pnrr

Controlli sulle opere pubbliche finanziate dal Pnrr: anche a Carmignano sarà la Guardia di finanza a vigilare.

E’ stato siglato un protocollo d’intesa tra il Comune e il comando provinciale delle fiamme gialle per ricercare

e contrastare le violazioni connesse alle misure di sostegno e finanziamento del Pnrr nella provincia di Prato.

Il protocollo segue quelli già sottoscritti dai Comuni di Montemurlo, Prato e Poggio a Caiano e dalla Provincia nei mesi scorsi ed è è stato firmato dal comandante provinciale Enrico Blandini e dal sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti (foto). "La Guardia di finanza già svolge la sua attività di prevenzione – ha detto il colonnello Blandini – ed è sempre più proiettata alla vicinanza con l’imprenditoria sana e corretta del territorio. Questo protocollo servirà

a raccogliere ulteriori informazioni che servono per selezionare in maniera più mirata i target da sottoporre a controllo, in modo da eseguire delle verifiche più precise ed efficaci". Fondamentale è la collaborazione degli uffici comunali che lavorano già in sinergia con la Guardia di finanza. "La firma di questo patto – ha detto Prestanti – è un passo in avanti importante perché l’idea di sviluppo

del nostro territorio deve procedere su due binari paralleli ma inscindibili: da una parte la crescita economica e gli investimenti e dall’altro la legalità".