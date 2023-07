Green race "Valle del Bisenzio" Successo che fa bene all’ambiente

Un’altra bella edizione per la green race "Valle del Bisenzio" la competizione - nel calendario ACISport - per vetture ad energie alternative organizzata da Aci con il patrocinio dei Comuni di Prato e Vaiano, la Provincia di Prato e la Regione, con il contributo di Estra, gruppo Gmg e Sony. Due giorni che hanno visto il trionfo del campione della specialità, Nicola Ventura, alla guida di un’auto ibrida a biometano (la premiazione nella foto). Soprattutto la gara del sabato è stata, a detta dei partecipanti, altamente selettiva su un percorso di oltre 300 chilometri. Da sottolineare le partecipazioni delle auto delle concessionarie gruppo Gmg e Giacomo Bartolozzi. "Al di là delle riflessioni fatte sul periodo scelto, non propriamente adatto, rimane il dato di una manifestazione che è cresciuta, se non nei numeri, sicuramente nella qualità, proponendo una visione del mondo del motorsport e del progresso tecnologico in maniera non solo complementare, ma anche sostenibile – sottolinea Federico Mazzoni presidente Aci Prato – La risposta delle istituzioni, dei partecipanti e degli sponsor, con l’ingresso di Cap, ci dice che la strada è irreversibile".