Governo Meloni, Prato rimane sola nella lotta alla povertà

"Il governo Meloni non ha solo cancellato il reddito di cittadinanza ma ha privato l’Italia di qualsiasi strumento efficace per combattere la povertà e l’esclusione sociale",

così Gabriele Alberti, presidente del consiglio interviene sulla polemica in seguito al taglio del reddito di cittadinanza.

"Mentre a Prato l’amministrazione impegna risorse per sostenere le fasce più deboli, il governo cancella il reddito di cittadinanza, toglie risorse ai Comuni

e definanzia importanti capitoli di spesa sociale. Una scelta scellerata".

Duro anche l’affondo di Marco Furfaro, deputato Pd: "Il governo ha tolto ogni strumento di aiuto contro la povertà, prima cancellando il fondo affitti, poi quello contro la morosità incolpevole e ora il reddito di cittadinanza - dice -. Come è possibile che parlamentari che dovrebbero difendere il proprio territorio alzino le spalle dinanzi al dolore di famiglie che saranno lasciate sole? Governano con l’algoritmo della cattiveria. Centinaia di famiglie pratesi, rimarranno senza niente. Ringrazio il Comune di Prato per ciò che sta facendo, c’è tanta delusione per questo primo anno in cui la destra al governo ha lasciato sola la comunità pratese".