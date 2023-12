Gli ultimi regali. La mappa dei mercati del weekend

Ecco i mercati dell’ultimo weekend prima di Natale. Oggi dalle 9 alle 18.30 torna la Fierùola del Cassero organizzata dall’associazione Pane di Luna e dal Comitato di Via Pomeria, in collaborazione con il Comune. Il mercatino di prodotti agroalimentari locali e di artigianato manuale si terrà presso il Cassero medievale: un appuntamento all’insegna della creatività, dei prodotti tipici del territorio e dell’abilità manuale applicata a tecniche tradizionali. Per l’occasione, il Cassero sarà aperto ai cittadini con orario gratuito, e osserverà l’orario di apertura 9-18.30.

Sempre oggi da ricordare il consueto appuntamento con Terra di Prato: dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato tutto il gusto dei prodotti di filiera corta, con tante idee regalo. In piazza San Francesco oggi e domani tutto il giorno ci sarà invece l’edizione natalizia di Collezionare in piazza: mostra mercato di piccolo antiquariato, collezionismo modernariato, oggettistica hand made, abiti e accessori vintage, creazioni e decorazioni natalizie. Infine, domani tutto il giorno in piazza del Mercato ci saranno le bancarelle di Rionalissima.