Gli Spiriti dell'Isola" al Castello, Bellocchio e Cage al cinema, programmazione serale"

Questa sera sul grande schermo del Castello alle 21.45 ci sarà "Gli spiriti dell’isola", film bello e coinvolgente, con un ottimo Colin Farrell affiancato da Brendan Gleeson per la regia di Martin McDonagh, premio miglior sceneggiatura al Festival di Venezia 2022. Al cinema Pecci continua la programmazione di "Rapito", il grande film del maestro Marco Bellocchio alle 18.30). A completare il cartellone "Mad God" alle 21 e per la rasegna Cine Brividi, "Renfield", film horror con Nicolas Cage alle 16.30, in lingua orginale con sottotitoli. Infine c’è la doppia proposta del Cinema Eden con "Elemental" ed "Emily", entrambi alle 17 e alle 21.