Gli sciacalli al telefono: sos di Publiacqua

Ci sono esempi bellissimi e sono tanti di persone che si mettono a disposizione degli altri per spalare il fango, prepare pasti, donare cibo o indumenti, aprire le proprie case per chi non ha l’acqua per una doccia. Una generosità che illumina queste giornate difficili. Ma ci sono anche gli sciacalli. La segnalazione arriva da alcuni cittadini di Montemurlo, che hanno ricevuto telefonate truffaldine sull’acqua: "E’ inquinata da reflui fognari", si sono sentiti dire. "Una voce destituita di ogni fondamento – avverte Publiacqua –. E’ necessario fare la massima attenzione rispetto a persone che diffondono false notizie che possono poi essere utilizzate per realizzare truffe ai danni delle persone più fragili". Publiacqua invita cittadini a segnalare prontamente ogni episodio o richiesta sospetta.