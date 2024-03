Gli ostacoli?. Trampolini per sognare

Nel giro di una manciata di giorni due storie che parlano di sogni raggiunti e che sono lì a ricordarci che vale sempre la pena provarci. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di Arturo Fratini, pratese di 26 anni, che è riuscito a intercettare Kanye West, il re del rap, in città e a regalargli un suo cd. Ora compone per lui. E oggi ecco la storia di Alice, luminosa in tutta la sua gioia, mentre dà voce a "Valentina", personaggio d’animazione di un premiatissimo film spagnolo. La lezione che ci dà il film, assieme alla stessa Alice, pare semplice, e invece è difficilissima: ribaltare la prospettiva, guardare i limiti come opportunità. Non come ostacoli, ma come trampolini. Bravissima.