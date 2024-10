Gli Etruschi domani in scena alla Baracca . Bruna oggi al Garibaldi

Domani sera alle 21.15 alla Baracca replica di Gli Etruschi non parlano, gli Etruschi non esistono, un viaggio nella letteratura etrusca, di e con Maila Ermini. Da anni La Baracca si occupa di Etruschi, a cominciare dalla rappresentazione di Laris Pulenas. "Questa volta presenteremo un viaggio particolare – spiega Ermini –, che può anzi sembrare paradossale, perché in tanti secoli di storia gli Etruschi non ci hanno lasciato un pensiero, nemmeno un verso, nemmeno un ricordo di un fatto. E allora? E allora, invece, c’è una “letteratura in absentia” su cui riflettere, e paradossalmente ci sono testi di cui non è stato ancora detto o rappresentato nulla; certamente non a teatro. Sarà un viaggio mai raccontato prima". Si consiglia di prenotare [email protected] o 348 7046645

Questa sera, invece, da ricordare alle 21 l’appuntamento a Il Garibaldi con Le mille e una Bruna, spettacolo di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci. Protagonisti sul palco Bruna e Franchino, una vecchia cantante dal passato turbolento e il suo timido e riservato pianista, in un concerto teatrale che è un omaggio alla fiorentinità più genuina, tra canzoni e poesia.