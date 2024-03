Giunti al punto assume. Cento posizioni aperte

La catena di librerie Giunti al Punto è alla ricerca

di un centinaio di librai da assumere in tutta Italia. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore. Sono richiesti, inoltre, conoscenza generale del panorama editoriale italiano, buon utilizzo di internet e dei social media, disponibilità a lavorare su più punti vendita, flessibilità, attitudine ‘multitasking’, passione per la lettura, attitudine alle relazioni e al lavoro di gruppo e al raggiungimento degli obiettivi, orientamento all’accoglienza, alla vendita e al servizio clienti. Viene indicata come "preferibile" l’esperienza nel settore della vendita al pubblico.

In Toscana sono vacanti posizioni nelle librerie

di Arezzo, Firenze, Prato, Massa, Viareggio,

Forte dei Marmi, Grosseto. Per candidarsi

alle posizioni aperte bisogna collegarsi

al seguente portale aziendale: giuntialpunto.it/pages/lavora-con-noi.

Opportunità dunque anche per i pratesi, sia in città

che negli altri punti vendita.