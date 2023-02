Giudice di pace, niente decreti ingiuntivi fino a fine anno

gratteri presidente tribunale

Prato, 24 febbraio 2023 – Il presidente del tribunale Francesco Gratteri ha informato l’Ordine degli avvocati che l’ufficio decreti ingiuntivi del giudice di pace sarà chiuso fino al 31 dicembre per la nota mancanza di personale. L’ufficio è già in sostanza chiuso dal 23 settembre 2022, quando non c’è personale disponibile che possa iscrivere i ricorsi a ruolo.

L’Ordine degli avvocati ieri pomeriggio ha comunicato a tutti gli iscritti la decisione del presidente del tribunale ritenendolo un fatto gravissimo.

Gli avvocati sono sul piede di guerra perché il servizio viene negato a tutti i cittadini. Si tratta di tutti i decreti ingiuntivi sotto i 5mila euro (che ma dal primo marzo, con l’entrata in vigore della legge Cartabia, diventeranno 10mila).

Sono mesi che ci sono denunce in città per il sottodimensionamento dell’ufficio del giudice di pace. In base alla pianta organica dovrebbe essere al lavoro 15 persone, invece al momento sono soltanto 4.