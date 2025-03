Gispi Tigers a Coiano. Vincere per rilanciarsi

Mettersi alle spalle la sconfitta interna maturata ad inizio mese contro l’Olbia capolista. E al tempo stesso, vendicare il ko del match d’andata. E’ con questo stato d’animo che i Gispi Tigers affronteranno l’Unione Rugby Firenze, nella partita che inizierà alle 15:30 di domani a Coiano. Un incontro valido per la sesta giornata della fase-promozione del campionato di Serie C 2024/25 di rugby, fra due delle formazioni più in forma e più qualitative del raggruppamento.

Gli uomini di Luca Nuti e Lorenzo Vannini, dopo lo stop contro i sardi, restano comunque in terza posizione in classifica con 15 punti: 129 i punti messi a segno, 70 quelli subiti. Numeri migliori di quelli dei fiorentini, che tuttavia si trovano al secondo posto con quattro lunghezze di margine e che lo scorso febbraio si imposero fra le mura amiche per 35-17. Ecco quindi che un eventuale successo con punto di bonus permetterebbe ai Tigers di mettere la freccia e di riprendersi la seconda piazza.

Anche se per sperare di (ri)mettere nel mirino la vetta bisognerebbe sperare in un passo falso dell’Olbia Rugby contro il Vasari Arezzo (che appare improbabile, considerando che il sodalizio sardo, primo a 24 punti, ha fin qui vinto cinque gare su cinque). L’impegno casalingo contro i fiorentini rappresenta il primo dell’ultima serie di impegni che vedrà i rugbisti pratesi sfidare nell’ordine Livorno (il prossimo 6 aprile) Arezzo (27 aprile) e Tirreno (4 maggio) per poi chiudere l’11 maggio con l’Olbia.

Solo la vincitrice del girone conquisterà il diritto di partecipare alla Serie B 2025/26. Ma già migliorare il terzo posto dello scorso anno rappresenterebbe un passo avanti: ci sono insomma tutte le premesse per continuare a disputare un’annata da protagonisti, sulla carta. Non resta che continuare a dare il 110%.

Giovanni Fiorentino