Il circolo degli scacchi conquista cinque titoli

Piccoli campioni di scacchi crescono. A San Miniato si è svolto il Campionato Regionale Toscano Giovanile Under 18 e per gli scacchisti pratesi è stato un successo. Sono stati 35 i ragazzi che hanno provato a conquistare più titoli toscani possibili. "Delle 12 categorie complessive, da Under 8 ad Under 18 – dice Marco Caprino, presidente del Circolo Pratese degli Scacchi - eravamo presenti in 10 di esse. Di queste 10 siamo riusciti a portare a casa 5 titoli regionali più un terzo posto". Nella categoria Under 8 c’erano Emma Giona Menicagli e Daniele Pratesi. Emma, che ha ancora un anno da Under 8 ha vinto la categoria, mentre Daniele ha chiuso con 3 punti, quarto assoluto appena fuori dal podio. Nell’under 10 migliore risultato per Gino Mari. Nell’under 12 sono stati conquistati 2 titoli regionali grazie a Riccardo Frigerio e Vittoria Spada. Nell’under 14 migliore risultato per Andrea Spinelli che si è piazzato decimo assoluto con 3 punti poco sopra Davide Lanave dodicesimo. Ecco i titoli: Giona Menicagli è campionessa regionale toscana under 8F, Vittoria Spada campionessa regionale toscana Under 12F, Riccardo Frigerio campione regionale toscano Under 12, Stella Steri terza classificata, Siria Caccamo campionessa regionale toscana Under 16F e Alberto Centamore campione regionale toscano Under 18. A Campi Bisenzio si sono svolti i campionati italiani a squadre di serie Promozione, C e B dove Prato ha partecipato con 5 squadre ed ha ottenuto 3 promozioni oltre a quella storica di marzo della squadra maggiore "Prato Nightmare" che ha conquistato il diritto di giocare il prossimo anno in serie Master. Promozioni per le squadre "Prato Evergreen" capitanata da Massimo Cavaliere che giocherà il prossimo anno in serie A2, "Prato Rookies" capitanata da Marco Ranaldi che giocherà in B e "Prato Young", formata da Under 18, capitanata da Marco Caprino che sarà in serie C.

M.S.Q.