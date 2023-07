Giovedì sera al Museo dell'Opera del Duomo, visite, musica e danza!

In occasione delle aperture serali nei giovedì di luglio del Museo dell’Opera del Duomo sono previsti anche quattro appuntamenti nel chiostro della cattedrale. La prima iniziativa sarà giovedì 6 luglio alle 21,30 con la presentazione del libro "Gli anni dei ricordi" (Sperling e Kupfer) di Diletta Pizzicori. Il giovedì successivo, 13 luglio, sempre alle 21,30, è in programma una visita guidata con interventi del gruppo di danza "Percorsi d’arte". Il 20 luglio il canonico don Marco Pratesi (foto) suonerà l’organo del Museo dell’Opera del Duomo nel chiostro. L’appuntamento è anche in questo caso alle 21,30, il programma offrirà un assaggio delle scuole organistiche italiana e tedesca fra rinascimento e barocco, e non mancherà la musica del pratese Domenico Zipoli. Infine giovedì 27 (sempre 21,30), in occasione delle Notti dell’archeologia, è in programma una visita guidata alla sezione archeologica del museo. Il costo della visita è di 15 euro. "Per quattro giovedì di luglio sarà possibile visitare il Museo in orario serale e partecipare a quattro diverse attività. Ma i veri protagonisti sono i capolavori di Donatello e Maso di Bartolomeo, che finalmente i pratesi potranno nuovamente ammirare", ha detto Veronica Bartoletti, recentemente nominata co-direttore dei Musei diocesani. Per partecipare alle iniziative è obbligatorio prenotarsi. Per giovedì 6, 13 e 20 è previsto solo il costo del biglietto d’ingresso, il 27 invece biglietto d’ingresso più il costo della visita guidata (15 euro). Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] oppure chiamare il numero 0574 29339.