Giovani musiciste in erba Il sostegno del Soroptimist

Tre borse di studio per tre allieve della Scuola comunale di musica "Giuseppe Verdi". Sono state consegnate da Elena Lenzi, presidente del Soroptimist international d’Italia, club di Prato a: Costanza Intagli (violino), allieva di Marco Facchini accompagnata al pianoforte da Daniela Navaretto (Baklanova - Concertino in re minore per violino e pianoforte); Sonia Marsili, (pianoforte) allieva di Giovanni Nesi (F. Schubert-Improvviso n.3 op. 90 in Sol b magg. Andante mosso Improvviso n. 4 op. 90 in La b magg. Allegretto); Sophia Speciale (voce) allieva di Stefania Scarinzi , al pianoforte Davide Ghita (Deja Vu di Olivia Rodrigo). Con la presidente Lenzi ad introdurre la cerimonia di premiazione il direttore della Scuola Verdi, Paolo Ponzecchi e la sovrintendente della Camerata strumentale Città di Prato, Barbara Boganini. Le borse di studio valorizzano le eccellenze femminili in campo musicale e sostengono le giovani negli studi, per rafforzare il contributo delle donne alla cultura musicale. Un’opportunità per le giovanissime di realizzare le proprie aspirazioni e muovere i propri passi nel mondo della musica con fiducia. In apertura, prima delle allieve premiate si è esibita su musiche di Jeff Manookian l’Orchestra d’archi della scuola di musica Verdi, maestro concertatore e primo violino Marco Facchini. A conclusione della serata, di scena, la Magical Mystery Orchestra diretta da Riccardo Galardini (chitarrista, compositore e arrangiatore) che ha coinvolto tutto il pubblico con il repertorio dei Beatles. Una serata di emozioni e applausi.

m.c.