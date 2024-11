Giovani di Confindustria rinnovano le cariche . I pratesi Ciompi e Martelli vicepresidenti

L’assemblea dei Giovani di Confindustria Toscana Nord, riunitasi a Lucca, ha proceduto al rinnovo delle cariche. Accanto all’elezione del pistoiese Alessandro Scalise alla guida del Gruppo sono state attribuite le cinque vicepresidenze (Nicola Bolcioni, Francesco Guidi, Gabriele Taddei di Lucca; Giada Ciompi e Giulia Martelli di Prato). Eletti anche i cinque consiglieri: Gloria Barsocchi, Gianni Gambini, Davide Giacomelli e Elisabetta Pizza di Lucca e Gianmarco Niccolai di Pistoia. Il Gruppo Giovani di Confindustria Toscana Nord è una realtà dinamica, che, per tradizione, spesso esprime in ruoli di vertice persone che proseguono l’impegno associativo nell’organizzazione senior; così, per esempio e fra le cariche più recenti, Giulio Grossi, vice presidente dei Giovani di Lucca ante fusione e poi diventato il presidente di Confindustria Toscana Nord.