Giorno della Memoria. La visita guidata da Vernio a Firenze

Giorno della Memoria 2025, il giorno in cui ricordare e anche riscoprire, insieme alle giovani generazioni, una pagina orribile della nostra storia recente. Il Comune di Vernio la celebra conuna visita guidata al Memoriale delle Deportazioni di Firenze, organizzata con l’Anpi di Vernio e il museo Museo della Deportazione di Prato .

"Abbiamo voluto coinvolgere i cittadini di Vernio in questa esperienza perché la memoria è un patrimonio prezioso per ognuno e quella collettiva lo è ancora di più – spiega la sindaca di Vernio Maria Lucarini – Quest’anno oltretutto si celebra anche l’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz- Birkenau.”

L’appuntamento è per domenica 26 gennaio. Prevede la partenza in bus alle 8.30 da San Quirico alle 8.30, per arrivare a Firenze, al Memoriale, intorno alle 10. La visita guidata sarà condotta da Entico Iozzelli ed Elena Bresci del Museo della Deportazione. Il rientro è previsto verso le 13. La prenotazione è obbligatoria su Visitvalbisenzio.it. L’evento è gratuito ed è riservato ai cittadini di Vernio.