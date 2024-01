Giorno della Memoria. Film, musica e giovani

Giorno della Memoria, nei Comuni medicei da domani iniziative per studenti e adulti per ricordare le vittime dell’Olocausto. Si parte da Carmignano domani sera, alle 21, in sala consiliare con "Rapsodia per Primo, dialoghi intorno a Primo Levi" di e con Massimo Bonechi e Igor Vazzaz, con la Compagnia Allincontro/Coop Margherita. Lo spettacolo sarà un dialogo, uno scambio, un flusso di parole e di suoni da vedere e ascoltare, per onorare l’incredibile statura di uno scrittore imprescindibile, profetico la cui esperienza in quel lager resta il principio necessario del suo essere autore. Ingresso libero. Per informazioni: 055.8750231.

Il "Giorno della Memoria" come è noto è il 27 gennaio e sabato a Poggio a Caiano (alle 10) ci sarà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al monumento in piazza della Riconciliazione "Roberto Castellani" con l’intervento del sindaco Riccardo Palandri e riflessioni sulla Shoah. A Carmignano doppio appuntamento: la mattina (ore 9,30) in sala consiliare prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi nato lo scorso anno. La sera (ore 21) allo Spazio culturale Pandora a Seano, in via Don Milani concerto acustico di musiche rom, arabe, del Kurdistan, degli ebrei sefarditi e dell’antica tradizione italiana, intitolato "Dalla tradizione...la speranza". Si esibirà il duo OMM Mütante Mysticanza di Bolsena. Per informazioni: 389.8394851.

Il week end dedicato alla Memoria si chiuderà lunedì 29 gennaio alle 9 al cinema Ambra a Poggio a Caiano dove si ritroveranno le classi delle scuole primarie e della media Mazzei e dove ci sarà la premiazione del concorso "Giorno della memoria 2024", organizzato dal Comune, con i lavori presentati dagli studenti.

M. Serena Quercioli