Prato, tornano le Giornate Fai d’Autunno

Prato, 10 ottobre 2024 - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate Fai d’Autunno, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione anche attraverso la raccolta fondi. La delegazione pratese del Fondo per l’Ambiente Italiano guidata da Marzia de Marzi grazie alla collaborazione con il Comune di Prato invita a conoscere due luoghi che raccontano la città da più punti di vista. Ad accompagnare i visitatori delegati e volontari Fai con gli “Apprendisti Ciceroni”, studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti delle scuole Convitto Cicognini, Istituto tecnico industriale Buzzi e Liceo artistico Brunelleschi.

Un percorso suggestivo dentro e sopra le opere difensive della città: Cassero medioevale, Bastione di santa Chiara, convento di santa Chiara e san Rocco (ingresso da viale Piave, apertura sia sabato che domenica dalle 10 - ultimo ingresso alle 17). Per il secondo percorso di visita si apriranno le porte del teatro Metastasio per conoscerne, fuori dalle occasioni di spettacolo, storia e curiosità, l’ala riservata alla ricca biblioteca dedicata al teatro e alla musica e le stanze di rappresentanza (ingresso da via Verdi, sabato dalle 10 - ultimo ingresso alle 15:30; domenica dalle 10 - ultimo ingresso alle 17). “Anche questa edizione delle Giornate Fai d’autunno - spiega Marzia de Marzi – è un’occasione per conoscere meglio il territorio pratese, attraverso la storia, l’arte, le nostre tradizioni, ma anche scoprendo curiosità ed aneddoti, convinti che per curare il nostro patrimonio culturale, bisogna raccontarlo”. Per le visite, non occorre prenotazione, contributo suggerito a partire da 3 euro che andrà a sostegno della missione e dell’attività del Fai. In occasione del weekend dedicato alle Giornate Fai d’autunno, per i nuovi iscritti è prevista una quota promozionale ridotta di dieci euro (per ogni tipo di iscrizione: singolo, coppia, famiglia, giovane).