E’ morto Gianni Del Vecchio, per anni protagonista della politica pratese

Prato, 28 marzo 2024 - Prato piange Gianni Del Vecchio, per lungo tempo figura di spicco della politica cittadina. Aveva 71 anni. Dall'inizio degli anni '70 impegnato nei movimenti studenteschi a Prato, dove viveva dal 1968, nel ‘75 diventò segretario di federazione della FGCI, poi entrò nella segreteria del regionale. Alla fine degli anni ‘70 iniziò la sua esperienza a tempo pieno nel Pci.

In consiglio comunale dal 1975 al 1995, in quel periodo diventò capogruppo e nel 1984 presidente della ASL 4 fino all'88. In quegli anni ricoprì anche la carica di assessore allo sviluppo economico, alla sanità e alla scuola.

Nel 1995 interruppe il rapporto di funzionario nel Pci per assumere l’incarico da direttore commerciale in un consorzio di imprese. Nel '99 poi si candidò al congresso della federazione a segretario provinciale, risultando eletto per due mandati. Segretario dei Ds fino al 2006, successivamente divenne presidente dell'Autorità idrica della Toscana Centrale. Dal 2009 il ritorno al lavoro privato per dirigere la casa di Cura Villa Fiorita fino al 2018.

Nel 2020, quando era ormai in pensione, l’ultima esperienza politica alle regionali come capolista di Sinistra civica ecologista, lista che appoggiò la candidatura a presidente della Regione di Eugenio Giani.