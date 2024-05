Gianni Cenni e il presidente Ice. L’incontro con le imprese sulle prospettive dell’export

Visita a Prato ieri di Matteo Zoppas, il presidente dell’Agenzia Ice, Istituto commercio estero, invitato dal sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra e dal candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni (nella foto). "La mia campagna elettorale basata sull’ascolto abbraccia tutto il territorio, tutte le realtà, tutti gli attori e affronta problemi piccoli e grandi, questioni quotidiane e temi di politica generale – ha detto Gianni Cenni –. La visita del presidente Zoppas è stata una occasione importante per il distretto pratese che ha potuto dialogare in modo diretto con Ice e approfondire la conoscenza relativa a tutto ciò che riguarda l’internazionalizzazione". All’incontro dal titolo "Prato: il distretto produttivo e il mercato mondiale. Prospettive di sviluppo" hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria e molti imprenditori con un forte interesse per i mercati esteri, che hanno sfruttato la possibilità di parlare direttamente con il massimo vertice dell’Istituto commercio estero. Presenti anche i referenti di Fratelli d’Italia: l’onorevole Chiara La Porta, il capogruppo in consiglio regionale Francesco Torselli, il coordinatore provinciale Matteo Mazzanti.

"Incontro fondamentale – hanno commentato Gianni Cenni e il senatore La Pietra – intanto la certificazione di una filiera che parte dal territorio e arriva al governo centrale in modo diretto e immediato, poi il fatto che davvero per noi le aziende sono al centro come dimostra l’appuntamento di oggi, e la possibilità per gli imprenditori di entrare in contatto con tutte quelle strutture che sono strumento di sviluppo". Gianni Cenni ha sottolineato il suo approccio metodologico: "Ascolto tutti, incontro tutti, prendo appunti e lavoro, questo vale per qualsiasi ambito – ha concluso –. Serve mettere la testa anche alla politica generale e di prospettiva per gettare le basi necessarie a costruire interconnessioni operative che nel caso di oggi riguardano Ice e le imprese. Gli imprenditori delle piccole e medie imprese di cui è formata la nostra realtà, hanno avuto la possibilità di una conoscenza più precisa e approfondita degli strumenti disponibili e utili ad una crescita e ad uno sviluppo sui mercati mondiali soprattutto in un momento come quello attuale".

Si.Bi.