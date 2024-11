Giallorossi fortissimi, applausi : "Non ci hanno fatto respirare"

"E’ lampante la differenza fra le due squadre. Il Ravenna è una formazione fortissima, che ha trovato la quadratura del cerchio. Non c’è mai stata partita, non ci hanno dato modo nemmeno di respirare". Poco da dire in sala stampa per Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il pesante 5-0 incassato contro il Ravenna. "Non si scopre oggi il valore di questa squadra. Non c’è mai stata partita, non ci hanno dato modo nemmeno di respirare o di fare tutto quel che avevamo provato in fase offensiva e difensiva. In campo le differenze viste sono state abissali – ammette serenamente il tecnico bluamaranto -. Non siamo riusciti mai a uscire con la palla. Abbiamo provato con gli esterni aperti nel primo tempo, poi con le due punte nella ripresa, ma i nostri avversari non hanno mai abbassato il ritmo e non c’è stato modo di far nulla". L’amarezza, nelle parole dell’allenatore pratese, va più ai risultati delle scorse gare: "Sono dispiaciuto e amareggiato più per le altre due partite perse in questa settimana contro Corticella e Fiorenzuola – conclude -. Non pensavo di perdere 5-0, ma la sconfitta ci poteva stare contro questo Ravenna. Abbiamo lasciato per strada altri punti per noi Fondamentali. Per fortuna la bassa classifica è ancora molto corta e niente è perduto. Ma serve un cambio di passo". L.Montaleni