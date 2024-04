Gestione sale compressori. Serve perito elettronico

1 PERITO ELETTRONICO

Un’azienda pratese specializzata in aria compressa cerca ancora un perito elettronico con esperienza. La risorsa lavorerà sulla parte elettrica, elettronica e meccanica dei compressori ad aria. Si occuperà di configurazione e gestione sale compressori 4.0, riparazioni elettriche ed elettroniche nella sede di Prato e presso clienti sul territorio toscano. Richiesto titolo di studio ad indirizzo meccatronico, meccanico, elettrico o elettromeccanico. Orario di lavoro a tempo pieno, l’offerta prevede un contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-222215)