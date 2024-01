Gelateria Sanmarco. Ecco il premio Cna per le due titolari

La squadra italiana guidata dal maestro Luca Mannori si è aggiudicata il titolo mondiale, ma Prato ha potuto esultare due volte alla kermesse che si è svolta a Rimini. La gelateria Sanmarco di Caterina Pasquale e Marsida Baku (foto), socie Cna Toscana Centro, è stata infatti premiata al salone Sigep "The Dolce World Expo" per il successo che le titolari hanno riscontrato come donne imprenditrici nell’ambito del "Premio Maestri Gelatieri Cna 2024". Caterina Pasquale e Marsida Baku hanno rilevato l’attività pochi anni fa. Nel 2019, in particolare, sono passate dall’essere dipendenti a titolari della gelateria Sanmarco dove, oltre alle specialità tradizionali, spiccano il gelato con ricotta fichi e noci ed i gusti con frutta di stagione. Il locale svolge anche attività di caffetteria. "La gelateria Sanmarco – si legge in una nota Cna – si caratterizza per l’utilizzo attento di prodotti e materie prime di alta qualità, sperimenta nuove specialità per ricette innovative e inventa sempre nuovi gusti per occasioni particolari".