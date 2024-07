Partono in vacanza e abbandonano il gatto nel trasportino a 40 gradi: salvato

Prato, 31 luglio 2024 – Lo hanno lasciato nel trasportino con il sacco dei croccantini, una ciotolina di acqua (presto esaurita) e il libretto delle vaccinazioni. Un micio di tre anni è rimasto per due giorni davanti all’androne di un palazzo di via Venezia. All’apparenza il gatto sembrava pronto per partire con i padroni e con tutto l’occorrente per trascorrere qualche giorno fuori casa, peccato che i padroni non siano mai tornati a prenderlo e lui sia rimasto per un giorno e un notte davanti al palazzo senza cibo né acqua, se non grazie ad alcuni cittadini che vedendo l’animale da solo hanno cercato di aiutarlo.

Una storia di ordinario abbandono estivo: la famiglia parte per le vacanze e decide di lasciare il proprio gatto davanti alla prima abitazione sperando che qualcuno se ne accorga. Non è la prima volta che accade non sarà l’ultima, ma la tristezza che provoca è la stessa di sempre. Gli occhioni celesti a fissare il vuoto, le zampette in avanti e la testa un po’ reclinata come per cercare di vedere la propria famiglia adottiva, in perenne attesa visto che nessuno è mai tornato a recuperarlo.

Inizialmente qualcuno ha ipotizzato che potesse trattarsi di una dimenticanza, magari nella fuori di caricare l’auto e il gatto che resta a terra, ma a tre giorni di distanza il micio non è stato reclamato da nessuno, quindi si tratta sicuramente di un gesto volontario e ignobile.

Il gatto con tanto di libretto sanitario si chiama Kaido, è un maschio europeo, vaccinato e castrato. È nato il 30 marzo del 2021 ed è in ottime condizioni di salute a parte lo choc. Pelo foltissimo e tigrato adesso è in cerca di una nuova famiglia a cui voler bene e dalla quale essere amato. Non tatuaggio né microchip. A dare l’allarme sono stati i residenti del condominio di via Venezia, il micio è stato così recuperato dai volontari dell’Oipa e ora si trova alla Bogaia dove è stato visitato e rifocillato: «Il gatto è in ottime condizioni e molto bello. Purtroppo non è la prima volta che animali vengono abbandonati con il libretto delle vaccinazioni - dicono dalla Bogaia -. Abbiamo sporto denuncia per abbandono di animale, sembra che i proprietari siano una famiglia cinese partita per il paese d’origine».