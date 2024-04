Quattro gattini buttati nella campana del vetro. Indagini per trovare i responsabili

Prato, 2 aprile 2024 – Il rumore proveniente dall'interno della campana del vetro era a dir poco insolito. Tanto da insospettire una passante che camminava domenica sera intorno alle ore 21 in viale Galilei. Avvicinandosi la residente ha compreso che si trattava del miagolio di un gatto, forse di più. Da qui la decisione di contattare i vigili del fuoco per verificare cosa accadesse all'interno della campana. Sul posto è intervenuto il distaccamento di Montemurlo dei pompieri che hanno aperto il cassonetto contenente centinaia di bottiglie di vetro, e trovato quattro gattini all'interno di un sacchetto di plastica.

I cuccioli erano bagnati, infreddoliti e affamati, e sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco. A quel punto però c'era il tema di trovare una balia a cui affidare i gattini. Tanto che l'oasi felina della Bogaia ha lanciato un appello su Facebook per trovare una persona che se ne prendesse immediatamente cura. “Sicuramente sono da allattare – si leggeva nel post sulla pagina social del gattile -, quindi ci vorrebbe una persona che già lo sappia fare o che abbia la pazienza di imparare”.

Un post che velocemente è stato condiviso da tanti pratesi, rimbalzando su numerose bacheche Facebook, fino a trovare la balia per i quattro cuccioli, che adesso provvederà alla loro cura. Di pari passo andranno avanti le indagini dei vigili del fuoco per comprendere chi abbia messo i quattro cuccioli in un sacchetto di plastica e poi gettati nella campana del vetro.