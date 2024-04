Quattro gattini chiusi in un sacco e gettati nella campana del vetro

Prato, 1 aprile 2024 – Ha sentito dei miagolii provenienti da una campana del vetro in viale Galilei e non ci ha pensato due volte ad allertare i vigili del fuoco. Così, intorno alle 21 di lunedì primo aprile, una squadra del comando di Prato distaccamento di Montemurlo, è intervenuta e ha recuperato i gattini chiusi dentro un sacchetto di plastica gettato nel grande contenitore. Grazie alla prontezza della donna e all’intervento dei vigili del fuoco i cuccioli sono stati tratti in salvo. Infreddoliti e bagnati sono stati poi affidati nelle mani della richiedente che provvederà alla loro cura.