Gariti, il giovane numero 1: "Prato, che occasione"

Il Prato lavora per affrontare una delle due dominatrici del girone. In occasione della 27esima giornata, i biancazzurri sfidano il Forlì, ossia la prima forza della graduatoria, che ha due lunghezze di margine sul Ravenna. La partita in programma domenica (alle 14.30) assomiglia tanto a un Everest da scalare per la compagine laniera, reduce dal successo ottenuto in trasferta a Imola.

Fra i protagonisti dell’affermazione al Romeo Galli anche il portiere Samuele Gariti, all’esordio dal primo minuto. Arrivato a stagione in corso in prestito dall’Entella, l’estremo difensore classe 2006 si è tolto la soddisfazione di non subire gol. "Ho scoperto che avrei giocato dall’inizio il giorno prima del match. Ho cercato di farmi trovare pronto quando sono stato chiamato in causa durante la sfida, poi i miei compagni sono stati bravi a sfruttare l’unica occasione che ci è capitata".

Nonostante la prestazione non proprio esaltante dal punto di vista del calcio espresso, Remedi e compagni si sono assicurati tre punti pesanti nella corsa alla salvezza diretta. "Eravamo consci di non aver fatto una gara all’altezza contro il San Marino e infatti durante la settimana abbiamo provato a lavorare il meglio possibile per arrivare pronti per l’incontro con l’Imolese. Abbiamo giocato - sottolinea Gariti - su un campo in brutte condizioni, contro un avversario forte e sapendo che la posta in palio era alta, ma abbiamo dato delle risposte importanti. Le scelte di formazione del mister? Penso che abbia voluto lanciare un messaggio. Questo successo può sicuramente aiutarci dal punto di vista della fiducia per il prosieguo della stagione".

Adesso arriva il test con il Forlì. "Sappiamo tutti quanto sia forte. I numeri parlano chiaro. Ma dobbiamo restare tranquilli e pensare a noi stessi. Faremo la nostra partita. Forse loro avranno più pressione di noi a livello di classifica, ma questo non significa che non affronteremo al massimo questa partita. Ancora titolare? Vediamo, deciderà il mister. Se mi confermerà fra i pali, cercherò di farmi trovare pronto. Qui a Prato - conclude Gariti - mi sto trovando bene. Al futuro ci penserò a fine stagione".

