Galimberti a Un Prato di libri. Al Politeama lectio magistralis sull’etica che salva l’uomo

Umberto Galimberti (foto) torna al teatro Politeama, nell’ambito del festival Un Prato di libri. Dopo il successo dello scorso anno, che registrò il tutto esaurito, il noto filosofo, psicanalista e scrittore calcherà nuovamente il palco del teatro di via Garibaldi per una nuova lectio magistralis in programma giovedì 7 dicembre alle 21. "Il viandante. Un’etica per i tempi a venire" è il tema dell’incontro, che si tiene nell’ambito del festival della lettura per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione Il Geranio con la partecipazione, tra gli altri, dei Comuni dell’area pratese, Provincia di Prato, Regione e il contributo di Fondazione Cassa Risparmio. Dopo l’appassionata analisi del legame tra relazione e identità al centro dell’appuntamento del 2023, il punto di partenza da cui si svilupperà la riflessione questa volta sarà l’ultimo libro di Galimberti, "L’etica del viandante", edito da Feltrinelli.

"Come l’Ulisse dantesco, tutti gli uomini sono uomini di frontiera – spiega Umberto Galimberti nelle pagine del volume –. Oggi l’uomo sa di non essere al centro. L’etica del viandante si oppone all’etica antropologica del dominio della Terra. Denuncia il nostro modello di civiltà e mette in evidenza che la sua diffusione in tutto il pianeta equivale alla fine della biosfera. L’umanesimo del dominio è un umanesimo senza futuro. Il viandante percorre invece la terra senza possederla, perché sa che la vita appartiene alla natura". La serata offrirà spunti di approfondimento su temi come la natura, la tecnica e il rapporto tra di esse, passando per l’inquinamento e la salvaguardia dell’ambiente, adatti anche ad un pubblico adolescente. Ad introdurla saranno la presidente della Fondazione Cassa Diana Toccafondi e Roberto Cecchetti, psicologo e docente di filosofia alla Scuola di psicoterapia Erich Fromm di Prato. Il biglietto di ingresso all’iniziativa può essere acquistato, anche in prevendita, alla biglietteria del teatro e ha un costo di 10 euro. Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere le iniziative del festival Un Prato di libri e le attività senza scopo di lucro dell’associazione Il Geranio per avvicinare i più piccoli e non solo allo straordinario mondo della lettura.