Galcianese cambia la direzione tecnica

La Galcianese Calcio ha due nuovi responsabili dell’area tecnica. Si tratta di Alessandro Carricato e Samuele Pennella. I due nuovi dirigenti andranno a comporre il team dell’area tecnica maschile biancazzurra con il direttore generale Marco Reali. Di fatto tre figure che andranno a sostituire il ruolo del direttore sportivo, figura finora ricoperta da Stefano Sabatini. "Per oltre un decennio Sabatini è stata una figura portante della Galcianese Calcio – spiega Andreini -. Lo ringraziamo per tutto il lavoro svolto. E gli auguriamo il meglio sotto il piano professionale e personale". Tornando ai nuovi innesti, Carricato e Pennella si occuperanno sia di seguire a 360 gradi il settore giovanile che di dare una mano nello scouting all’interno della scuola calcio. "L’idea è stata quella di non avere più solo un direttore sportivo – prosegue Andreini -. Bensì di affidarsi a tre figure in grado di ricoprire tutte le necessità della società dal punto di vista sportivo e dello scouting. In più leghiamo ancora di più la Galcianese ai galcianesi. Per quanto riguarda il settore femminile, proseguirà la consueta attività del direttore generale Maurizio Santacroce, dando continuità all’ottimo lavoro svolto". I baby della Galcianese sono stati ospiti della Fiorentina al Viola Park, uno dei centri sportivi più innovativi d’Europa, dove si allena la prima squadra gigliata e il settore giovanile.