Galciana in festa per i 100 anni della mortadella

Cento anni e non sentirli affatto. E’ la mortadella di Galciana, che in questo 2023 raggiunge il prestigioso traguardo, dopo essere stata realizzata per la prima volta nel 1923 da un gruppo di norcini locali, che decise di creare un prodotto unico nel suo genere, utilizzando ingredienti di qualità superiore, oltre ad un mix segreto di spezie e liquori poi tramandato di generazione in generazione.

Per celebrare al meglio questa ricorrenza, la Pro Loco di Galciana ha scelto di intraprendere un paziente lavoro di ricerca per recuperare l’antica ricetta originale di questa eccellenza pratese, andata praticamente perduta (o comunque dimenticata) nel corso degli anni a causa del graduale stop subito dalla produzione. Missione compiuta grazie ad una lunga indagine, fatta di consultazioni con esperti.

Oltre agli ingredienti e alle modalità di preparazioni originali, è stato aggiunto anche un tocco di innovazione, così da rendere la mortadella maggiormente al passo coi tempi e ancora più affascinante e attraente per un pubblico moderno, in una rivisitazione comunque rispettosa della tradizione.

Il risultato finale di questo processo verrà svelato stasera alle 21, quando la mortadella di Galciana sarà presentata durante la manifestazione del Luglio Galcianese attraverso l’allestimento di un banco dedicato esclusivamente al prodotto, che potrà essere assaggiato dai visitatori. Visitatori ai quali verrà data anche l’opportunità di partecipare attivamente non solo esprimendo la propria opinione, ma anche fornendo dei suggerimenti al fine di provare a migliorare la ricetta. Inoltre, saranno raccolte le prenotazioni per l’acquisto del prodotto in esclusiva.

L’impegno della Pro Loco di Galciana va nella direzione di far conoscere la mortadella a livello nazionale e internazionale durante eventi enogastronomici, fiere e festival del cibo.

Francesco Bocchini