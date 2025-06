Galciana e David Sassoli. Il premio per ricordarlo

Seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli, un’iniziativa che rende omaggio al giornalista e presidente del Parlamento Europeo, scomparso l’11 gennaio 2022, promossa dalla Pro Loco di Galciana. Ci sarà tempo fino al 31 luglio per partecipare: anche questa volta, come nella prima edizione svoltasi con successo nel 2024, il premio è riservato a giornalisti under quaranta, autori di articoli e servizi che mettano in risalto il rapporto tra Europa e territori. David Sassoli, figura di spicco del giornalismo e della politica europea, era profondamente legato a Galciana, grazie alla sua storia familiare: la madre Rosanna Ghelardi e la nonna materna Eunice Gori erano originarie di questa terra. Sassoli trascorse spesso periodi a Galciana dai nonni quando era piccoloe, anche in età adulta, vi tornava regolarmente per brevi visite a parenti e amici quando gli impegni di lavoro o quelli politici lo portavano a Firenze e in Toscana. Il premio nasce proprio da questo legame speciale con Galciana, con l’obiettivo di onorare l’eredità di un uomo che ha sempre creduto nella forza delle parole e nel loro ruolo fondamentale per informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Il concorso è aperto a giornalisti under 40 di qualsiasi nazionalità che pubblichino in lingua italiana. I partecipanti potranno candidarsi con articoli o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi tra il 1° agosto 2024 e il 31 luglio 2025 che siano incentrati sul tema del rapporto tra territori locali e Istituzioni europee, con particolare riferimento a casi concreti e vicende nei campi dell’istruzione, della cultura, del lavoro, della salute, dell’integrazione e della coesione sociale.

Le candidature si chiuderanno il 31 luglio 2025 e dovranno essere presentate attraverso il modulo disponibile sul sito ufficiale dell’associazione: www.galcianasviluppo.it. La giuria, composta da un massimo di nove membri, sarà formata esclusivamente da esperti giornalisti iscritti all’Ordine, selezionati dal responsabile del premio e dal presidente di giuria. I giurati valuteranno le opere in concorso per individuare i vincitori nelle tre categorie: Carta stampata e agenzie di stampa, Online e Radio e Televisione, ai quali sarà riconosciuto un premio in denaro: 1.500 euro per il primo premio assoluto e cinquecento euro per i primi classificati di ogni categoria. Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale dell’associazione. Per ulteriori informazioni, scrivere una mail a: [email protected]. Il Premio promosso dalla Pro Loco di Galciana è sostenuto da Comune di Prato, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Mutua BCC Alta Toscana, Federalberghi Prato, Trenitalia, Circolo Renzo Degl’Innocenti.

I nomi dei vincitori saranno annunciati il prossimo 5 settembre. Nella stessa data verrà comunicata la data della cerimonia di premiazione, che si terrà a Galciana allo storico Circolo Arci Renzo degli Innocenti. "David era uno di noi, quando tornava a Galciana si fermava sempre e ci incoraggiava a proseguire con le nostre attività", ricorda il presidente Donatello Rosati. Tanti sono stati i concorrrenti all’edizione 2024 del premio, che aveva per tema L’Europa e i territori.. Vincitrice assoluta e per la categoria radio e tv la giornalista Cecilia Andrea Bacci con un servizio sul Lago Bianco in Valtellina distrutto per salvaguardare interessi di privati, trasmesso nel programma Indovina chi viene a cena di Rai Approfondimento. Per la sezione web il premio è andato ad Alberto Alessi per un servizio sulla produzione di energia sostenibile a Berceto, borgo di duemila anime dell’Appennino parmense, pubblicato sul sito LumsaNews.it. Menzioni per Salvatore Catalano (servizio tv su Pnrr e riforestazione) e per Simone Matteis (articolo web sulle lauree europee).