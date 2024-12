Furto clamoroso in centro storico a Prato: rubati tre Rolex dalla gioielleria Cassetti

Sfrontati, sicuri, decisi, sprezzanti del pericolo, noncuranti di qualsiasi rischio. Criminali allo stato puro quelli che la notte scorsa hanno messo a segno un clamoroso furto nel pieno centro storico di Prato, in via Garibaldi, a due passi da piazza Mercatale.

Il colpo è stato perpetrato ai danni della gioielleria "Cassetti", da dove i ladri hanno portato via tre orologi Rolex.

L’azione è stata messa a segno fra le 2.30 e le 3. E i ladri sono stati davvero devastanti, perché per entrare nel negozio hanno sfondato tutto usando un’auto rubata come ariete. Non solo il valore della merce rubata, dunque, ma anche il danno alle strutture e in ogni caso il clamore di un raid assolutamente spregiudicato.

Il titolare della gioielleria ha detto che in un primo momento i malviventi avevano afferrato i quattro orologi esposti sugli scaffali in vetrina, ma uno dei pezzi è caduto loro durante la fuga a piedi verso piazza Mercatale, dove ad aspettarli c’era un’altra auto con un complice a fare da palo. L’orologio caduto è stato recuperato.

Ancora da quantificare l’esatto valore della merce rubata, mentre i danni alla vetrata sfondata ammontano a circa 40mila euro. Tutti i Rolex rubati sono dotati di numeri di matricola e sono perciò molto difficili da rivendere tramite i canali ufficiali.