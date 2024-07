Furto alle auto in sosta: arrestati in tre a Prato

Prato, 22 luglio 2024 – Nella notte di domenica 21 luglio, sono stati arrestati tre uomini per furto a Prato. Nel dettaglio, verso le 5 del mattino, all’altezza di via Fossi del Ferro, è stata individuata dai carabinieri un auto in sosta con a bordo due uomini. Il mezzo, ritenuto sospetto, al momento del controllo, ha provato a trovare, senza riuscirvi, una via di fuga e nel frattempo gli agenti hanno scorto nelle vicinanze la sagoma di un terzo uomo, intento a trasportare alcuni pneumatici, prontamente lasciati cadere. Gli immediati accertamenti, condotti anche con il contributo di alcuni testimoni, hanno permesso di accertare che i tre uomini stavano cercando di rubare pneumatici da alcune auto in sosta, una delle quali presentava lo specchietto infranto e chiari segni di effrazione. Gli autori del furto, tutti di nazionalità marocchina, dai 27 ai 31 anni, di cui due irregolari e il terzo residente in provincia di Firenze, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso. Sono tuttora in corso invece gli accertamenti per riconsegnare gli oggetti ai legittimi proprietari.