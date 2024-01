Fuochi d’artificio dal ristorante. Rumori continui, ma non è reato

Non si placano le proteste per i fuochi d’artificio sparati dal ristorante cinese ’Jufu’. La prassi che ormai va avanti dall’estate di lanciare in aria almeno due o tre volte a settimana veri e propri fuochi artificiali ha convinto i residenti di via Galcianese e via Braudel a formare addirittura un comitato per unire le forze contro gli spettacoli pirotecnici che disturbano la quiete del quartiere. Nel corso dei mesi le segnalazioni alle forze dell’ordine e al Comune si sono susseguite: da qui sono scaturiti una serie di controlli anche da parte della polizia municipale. Il problema, per buona pace dei residenti, è che il ristorante di proprietà cinese ha tutte le carte in regola per mettere in scena tanto di spettacolo di luci e fuochi. Non si tratta infatti di una attività improvvisata, ma gestita da una ditta specializzata in fuochi d’artificio con patentino rilasciato dalla autorità competenti. Anche il luogo dal quale vengono sparti i fuochi è stato concordato e si trova a distanza di sicurezza dalle abitazioni. Dal punto di vista della pericolosità quindi i residenti possono tirare un sospesi di sollievo, i fuochi d’artificio sono certificati e maneggiati da personale esperto. Per quanto riguarda il disturbo della quieta invece la questione è diversa. Il ristorante ha l’autorizzazione per mettere in scena lo spettacolo pirotecnico nella prima parte della serata, proprio per consentire il riposo dei residenti. Il fatto che sia un’attività sotto controllo non è detto quindi che farà dormire sonni sereni a quanti ogni sera sussultano sul divano dopo il primo sparo improvviso, però almeno dal punto di vista della pericolosità potrà rassicurare sapere di essere in mano ad esperti del mestiere.

Si.Bi.